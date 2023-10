fot. Imago / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew – Ruch, gdzie oglądać

Widzew Łódź to zespół, który w tym sezonie nie zachwycał, gdy był pod wodzą trenera Janusza Niedźwiedzia. Drgnęło jednak po zmianie szkoleniowca, gdy do klubu trafił Daniel Myśliwiec. Jednocześnie wyniki łodzian uległy poprawie. Widzew w czterech meczach rozegranych po zmianie szkoleniowca wygrał dwukrotnie, raz zremisował i raz przegrał.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja w Ruchu Chorzów. Drużyna Jarosława Skrobacza jest już od 10 spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Tym samym nastroje w szeregach Niebieskich są bardzo złe. W niedzielne popołudnie 14-krotny mistrz Polski będzie chciał wykonać krok w kierunku odbudowania morale.

Widzew – Ruch, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Widzew – Ruch będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Adam Marchliński oraz Adam Szala.

Widzew – Ruch, transmisja online

Mecz w Łodzi będzie można oglądać także w internecie. Transmisja ze spotkania dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Widzew – Ruch, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Widzewa 65% Wygraną Ruchu 25% Remisem 10% 20 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Widzewa

Wygraną Ruchu

Remisem

Widzew – Ruch, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Widzewa kształtuje się w wysokości 2.11. Tymczasem wariant na ewentualną wygraną Ruchu oszacowano na 3.60.

Widzew Łódź Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 11:39 .

