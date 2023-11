PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Warta – Puszcza, gdzie oglądać

Piłkarze Warty Poznań mają za sobą całkiem udany okres. Po raz ostatni przegrali w PKO BP Ekstraklasie pod koniec września. Od tamtej pory notują serię czterech meczów bez porażki. Wydaje się zatem, że Warciarze powinni bez większego problemu poradzić sobie w piątek z Puszczą Niepołomice. Beniaminek ostatni triumf w lidze odnotował jeszcze w sierpniu (!) i jest jednym z głównych kandydatów do spadku.

Sprawdź nasze typy na mecz Warta – Puszcza.

Warta – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family.

Warta – Puszcza, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

Warta – Puszcza, kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanymi faworytami najbliższego spotkania.

Warta Poznań Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 15:20 .

