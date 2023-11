IMAGO / Marta Badowska / Newspix Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

8 listopada 2023

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, typy i przewidywania

Eksperci faworyta upatrują w zespole Warty Poznań i trudno się temu dziwić. Puszcza notuje serię sześciu meczów bez zwycięstwa, a na zgarnięcie trzech oczek w PKO Ekstraklasie czeka od 26 sierpnia. Z kolei Warta notuje dwie wygrane w dwóch ostatnich meczach, a nie przegrała żadnego z ostatnich pięciu. Bilans bezpośrednich rywalizacji również przemawia za gospodarzami (4W, 1P w ostatnich pięciu pojedynkach). Ponadto Puszcza w meczach wyjazdowych zdobyła jak dotąd tylko jeden punkt. Mój typ: zwycięstwo Warty Poznań – TAK.

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu zespołów jest dość dobra. Żaden zawodnik nie jest zawieszony z powodu nadmiaru kartek. Nie pojawiły się także doniesienia o nowych urazach w drużynach Warty i Puszczy. Wygląda na to, że obie ekipy będą mogły przystąpić do tej rywalizacji w optymalnych zestawieniach.

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Warta Poznań nie przegrała żadnego z ostatnich pięciu spotkań, wygrywając trzy z nich. Obecnie notuje serię dwóch wygranych z rzędu z Widzewem Łódź w PKO Ekstraklasie i Stalą Brzeg w Pucharze Polski. Pozostałe spotkania to wygrana ze Stalą Mielec i remisy z Piastem oraz Koroną. Zdecydowanie gorszy bilans ma Puszcza, która notuje serię trzech porażek z rzędu. Na wygraną w lidze czeka od 26 sierpnia i pokonania ŁKS-u Łódź. Bilans ostatnich pięciu spotkań to cztery porażki i remis.

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały ze sobą w lipcu 2020 roku na poziomie Fortuna 1 Ligi. Mecz w Grodzisku Wielkopolskim zakończył się wygraną Puszczy 2:1. Było to jednak jedyne zwycięstwo drużyny z Małopolski w ostatnich pięciu rywalizacjach. Pozostałe cztery pojedynki zakończyły się na korzyść Warty Poznań.

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Warta Poznań. Kursy na zwycięstwo na gospodarzy oscylują wokół 1,95. Dla porównania typy na wygraną gości wynoszą około 4,00. Przy tej okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą bukmachera Betfan. Wszyscy nowi gracze, którzy zarejestrują się z kodem GOAL mogą liczyć na bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Warty 50% Remisem 50% Wygraną Puszczy 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Warty

Remisem

Wygraną Puszczy

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ 1 Adrian Lis 3 Jakub Kielb 6 Maciej Zurawski 15 Michal Kopczynski 21 Mateusz Kupczak 25 Jakub Paszkowski 28 Filip Borowski 29 Dario Vizinger 31 Oskar Krzyzak 34 Wiktor Plesnierowicz 47 Tomas Prikryl 97 Wiktor Kaminski 10 Hubert Tomalski 11 Mateusz Cholewiak 14 Jakub Serafin 16 Michal Walski 17 Jakub Bartosz 21 Michal Koj 23 Jordan Majchrzak 24 Muris Mešanović 30 Adam Kramarz 45 Rok Kidric 48 Oliwier Zych 99 Kacper Piechota

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Pierwszy mecz 15. kolejki Ekstraklasy będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Family. Pojedynek Warty z Puszczą będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. W łatwy sposób możesz zaoszczędzić 45 zł rejestrując konto za pośrednictwem naszego portalu. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

