Warta – ŁKS, gdzie oglądać?

Na zakończenie 24. kolejki PKO Ekstraklasy, solidnie punktująca w ostatnim czasie Warta Poznań zmierzy się z ostatnim w tabeli ŁKS-em Łódź. Drużyna prowadzona przez Dawida Szulczka w tym roku pozostaje niepokonana. W czterech rozegranych spotkaniach zdobyła osiem punktów, odnosząc dwa zwycięstwa i notując dwa remisy. W poniedziałek będzie chciała potwierdzić dobrą dyspozycję i dopisać do swojego dorobku kolejne punkty.

ŁKS niezmiennie pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli, choć przed tygodniem odniósł trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Na własnym stadionie pokonał 3:2 Puszczę Niepołomice, zdobywając tym samym swoje pierwsze punkty w tym roku. W czterech wcześniejszych spotkaniach musiał bowiem uznać wyższość rywali. Czy tym razem będzie w stanie zapunktować? Sprawdź typy na mecz Warta – ŁKS.

Transmisja z poniedziałkowego meczu w Grodzisku Wielkopolskim będzie dostępna zarówno w TV, jak i online.

Warta – ŁKS, transmisja w TV

Mecz Warta – ŁKS zamknie rywalizację w 24. kolejce PKO Ekstraklasy. Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (11 marca) o godzinie 19:00, a mecz będzie można oglądać na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację z Grodziska Wielkopolskiego skomentują Michał Mitrut i Mateusz Rokuszewski.

Warta – ŁKS, transmisja online

Poniedziałkowy mecz będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Cały sezon PKO Ekstraklasy można bowiem śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do paczki z kanałami CANAL+ można uzyskać w promocyjnej cenie przez pierwsze trzy miesiące. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez ten okres zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie.

Warta – ŁKS, kto wygra?

Warta – ŁKS, kursy bukmacherskie

Warta w tym roku nie schodziła jeszcze z boiska pokonana i do poniedziałkowego meczu przystąpi w roli faworyta. Pokazują to również kursy oferowane na to spotkanie przez bukmacherów.

Warta Poznań ŁKS Łódź 2.02 3.40 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2024 13:13 .

Gdzie obejrzeć mecz Warta – ŁKS? Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Warta – ŁKS? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (11 marca) o godzinie 19:00.

