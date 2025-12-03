Union Berlin – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.12.2025)

Union Berlin - Bayern Monachium to mecz 1/8 finału Pucharu Niemiec. Spotkanie odbędzie się w środę (3 grudnia) o godz. 20:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Union - Bayern na żywo.

Union – Bayern: gdzie oglądać?

Union Berlin zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec. Początek środowego spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Choć faworytem do awansu pozostaje zespół Vincenta Kompany’ego, to berlińczycy mają nadzieję na kolejną niespodziankę przed własną publicznością. W poprzedniej rundzie Union po zaciętym boju wyeliminował Arminię Bielefeld dopiero po dogrywce. Bayern natomiast pewnie poradził sobie z FC Koln.

Obie drużyny spotkały się niedawno. Na początku listopada w 10. kolejce 1. Bundesligi. Wówczas kibice byli świadkami sensacji, gdy mecz w Berlinie zakończył się remisem (2:2), co udowodniło, że Union potrafi sprawić problemy mistrzom Niemiec. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź na mecz Union – Bayern.

Union – Bayern: transmisja w TV

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium o awans do ćwierćfinału Pucharu Niemiec będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Przy mikrofonach zasiądą Julian Kowalski i Mateusz Majak. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.

Union – Bayern: stream online

Spotkanie pomiędzy Unionem Berlin a Bayernem Monachium będzie także dostępne w internecie na stronie elevensports.pl. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym dostępne są mecze m.in. La Liga, Serie A czy Ligue 1.

Union – Bayern: sonda

Union – Bayern: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego starcia pozostaje Bayern Monachium. Kurs na zwycięstwo zespołu Vincenta Kompany’ego wynosi około 1.28. Triumf Unionu Berlin oceniany jest jako spora niespodzianka, gdyż kurs na gospodarzy sięga mniej więcej 9.00. Z kolei potencjalny remis wyceniono na około 5.90.

Gdzie oglądać mecz Union Berlin – Bayern Monachium? Spotkanie będzie dostępne w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Union Berlin – Bayern Monachium? Mecz zostanie rozegrany w środę (3 grudnia) o godzinie 20:45.

