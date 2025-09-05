Ukraina – Francja: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy nasi sąsiedzi zdołają zatrzymać drużynę Trójkolorowych? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Mike Maignan

Ukraina – Francja, gdzie oglądać?

Ukraina zmierzy się z Francją w meczu eliminacyjnym mistrzostw świata 2026. Co ciekawe, rywalizacja w grupie D dopiero startuje, dlatego obie drużyny liczą na udany początek kwalifikacji do mundialu. Bez wątpienia za faworyta dzisiejszego spotkania uchodzi ekipa Trójkolorowych, której największą gwiazdą jest Kylian Mbappe. Pierwszy gwizdek sędziego na Tarczyński Arenie we Wrocławiu wybrzmi o godzinie 20:45.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Ukraina – Francja.

Ukraina – Francja, transmisja w TV

Mecz między Ukraińcami a Francuzami będzie transmitowany na dwóch kanałach telewizyjnych – TVP Sport oraz Polsat Sport 1. W tej pierwszej stacji przed mikrofonami usiądzie duet – Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Ukraina – Francja, transmisja online

Starcie w ramach kwalifikacji do mundialu 2026 oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek będzie bowiem dostępny na platformach streamingowych – tvpsport.pl oraz Polsat Box Go.

Ukraina – Francja, sonda

Kto wygra? Ukraina

Padnie remis

Francja Ukraina 0%

Padnie remis 33%

Francja 67% 3+ Votes

Ukraina – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Ukrainy wynosi około 8.40, typ na zwycięstwo Francji to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.75. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Ukraina Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2025 18:21 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Ukraina – Francja? Pojedynek będzie transmitowany na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Ukraina – Francja? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w piątek (5 września) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.