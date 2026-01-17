Tottenham – West Ham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (17 stycznia) mecz 22. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Tottenham – West Ham, gdzie oglądać?

W 22. kolejce Premier League dojdzie do małych derbów Londynu w postaci meczu Tottenham – West Ham. Obu drużynom daleko do optymalnej dyspozycji. To sprawia, że rośnie szansa na nieoczekiwany rezultat i sporą dawkę emocji do samego końca spotkania. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – West Ham

Tottenham – West Ham, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – West Ham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Tottenham – West Ham, transmisja online

Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i West Hamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – West Ham, kto wygra?

Tottenham – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Tottenhamu na poziomie 1.74. Wyraźnie wyższy kurs oferują oni na sukces West Hamu (4.60). Potencjalny remis wiąże się ze współczynnikiem 3.88.

Tottenham West Ham 1.88 3.75 4.40 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 16:05

