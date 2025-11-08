Tottenham – Manchester United, gdzie oglądać?
W 11. kolejce Premier League warto obejrzeć spotkanie, które odbędzie się na Tottenham Hotspur Stadium. To właśnie tam miejscowy Tottenham Hotspur podejmie Manchester United. Przyjezdni z Old Trafford pragną przerwać serię czterech porażek z rzędu z tym przeciwnikiem. Z kolei gospodarze licząc na kolejne udane popołudnie zwieńczone sukcesem nad tak wielką marką jak Manchester United. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Manchester United
Tottenham – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Tottenham – Manchester United, transmisja online
Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu 33%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru United 67%
3+ Votes
Tottenham – Manchester United, kursy bukmacherskie
Scenariusz zakładający zwycięstwo Tottenhamu wiąże się z kursem 2.67. Bukmacherscy analitycy nieznacznie niższy kurs oferują na trzy punkty dla drużyny przyjezdnej. To właśnie Manchester United stawiany jest w roli faworyta sobotniej potyczki. Stąd kurs na to zdarzenie wynosi 2.57.
Starcie Tottenham – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (8 listopada) o godzinie 13:30.
