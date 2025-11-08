Tottenham - Manchester United transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (8 listopada) mecz 11. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Tottenham – Manchester United, gdzie oglądać?

W 11. kolejce Premier League warto obejrzeć spotkanie, które odbędzie się na Tottenham Hotspur Stadium. To właśnie tam miejscowy Tottenham Hotspur podejmie Manchester United. Przyjezdni z Old Trafford pragną przerwać serię czterech porażek z rzędu z tym przeciwnikiem. Z kolei gospodarze licząc na kolejne udane popołudnie zwieńczone sukcesem nad tak wielką marką jak Manchester United. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Manchester United

Tottenham – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Manchester United, transmisja online

Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Tottenhamu 33%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru United 67% 3+ Votes

Tottenham – Manchester United, kursy bukmacherskie

Scenariusz zakładający zwycięstwo Tottenhamu wiąże się z kursem 2.67. Bukmacherscy analitycy nieznacznie niższy kurs oferują na trzy punkty dla drużyny przyjezdnej. To właśnie Manchester United stawiany jest w roli faworyta sobotniej potyczki. Stąd kurs na to zdarzenie wynosi 2.57.

Tottenham Manchester United 2.75 3.60 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 21:19 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Manchester United? Starcie Tottenham – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Manchester United? Mecz odbędzie się już w sobotę (8 listopada) o godzinie 13:30.

