Swansea City – Manchester City: transmisja oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. Ekipa Łabędzi ma trudne zadanie, ponieważ stanie naprzeciwko zespołu Obywateli. Początek spotkania już dzisiaj o godzinie 20:45.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Swansea City – Manchester City: gdzie obejrzeć za darmo?

Przed nami starcie Swansea City z Manchesterem City w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego także jako EFL Cup lub Carabao Cup. Drużyna Łabędzi w poprzedniej rundzie pokonała Nottingham Forest 3:2, a zespół Obywateli wygrał 2:0 z Huddersfield Town. O awansie do ćwierćfinału zadecyduje tylko jeden mecz. Dzisiejszy pojedynek można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:45.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Swansea City – Manchester City.

Jak oglądać mecz Swansea City – Manchester City w STS TV?

Mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej będzie dostępny za darmo na internetowej platformie streamingowej STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Swansea City – Manchester City.

Swansea City – Manchester City: transmisja w TV

Ciekawie zapowiadające się spotkanie między Swansea City a Manchesterem City nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna z naszego kraju nie nabyła bowiem praw do emitowania tych rozgrywek.

Gdzie obejrzeć spotkanie Swansea City – Manchester City? Mecz w ramach EFL Cup będzie transmitowany na platformie STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Swansea City – Manchester City? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (29 października) o godzinie 20:45.

