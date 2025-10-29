REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Swansea City – Manchester City: gdzie obejrzeć za darmo?
Przed nami starcie Swansea City z Manchesterem City w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego także jako EFL Cup lub Carabao Cup. Drużyna Łabędzi w poprzedniej rundzie pokonała Nottingham Forest 3:2, a zespół Obywateli wygrał 2:0 z Huddersfield Town. O awansie do ćwierćfinału zadecyduje tylko jeden mecz. Dzisiejszy pojedynek można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:45.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Swansea City – Manchester City.
Jak oglądać mecz Swansea City – Manchester City w STS TV?
Mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej będzie dostępny za darmo na internetowej platformie streamingowej STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Swansea City – Manchester City.
*Reklama
Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Swansea City – Manchester City: transmisja w TV
Ciekawie zapowiadające się spotkanie między Swansea City a Manchesterem City nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna z naszego kraju nie nabyła bowiem praw do emitowania tych rozgrywek.
- Czytaj więcej: Puchar Ligi Angielskiej – aktualności
Który zespół awansuje dalej?
- Swansea 0%
- Man City 100%
1+ Votes
Mecz w ramach EFL Cup będzie transmitowany na platformie STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (29 października) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.