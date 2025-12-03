Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (03.12.2025)

14:27, 3. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Wojskowi powalczą z Medalikami o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 17:30.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Gospodarze wcześniej pokonali Olimpię Grudziądz 1:0, a gości do tej rundy wprowadziło pewne zwycięstwo 3:0 nad Cracovią. Spotkanie zapowiada się jako jedno z ciekawszych na tym etapie turnieju. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie w środę, czyli 3 grudnia, o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, gdzie zawody skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: stream online

Mecz w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Transmisję znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Który zespół awansuje dalej?

  • Śląsk
  • Raków
  • Śląsk 0%
  • Raków 100%

1+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa?

Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa?

Pierwszy gwizdek wybrzmi już w środę (3 grudnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.