Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Wojskowi powalczą z Medalikami o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Gospodarze wcześniej pokonali Olimpię Grudziądz 1:0, a gości do tej rundy wprowadziło pewne zwycięstwo 3:0 nad Cracovią. Spotkanie zapowiada się jako jedno z ciekawszych na tym etapie turnieju. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie w środę, czyli 3 grudnia, o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, gdzie zawody skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: stream online

Mecz w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Transmisję znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Który zespół awansuje dalej? Śląsk

Raków Śląsk 0%

Raków 100% 1+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa? Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w środę (3 grudnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.