Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?
Śląsk Wrocław zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Gospodarze wcześniej pokonali Olimpię Grudziądz 1:0, a gości do tej rundy wprowadziło pewne zwycięstwo 3:0 nad Cracovią. Spotkanie zapowiada się jako jedno z ciekawszych na tym etapie turnieju. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie w środę, czyli 3 grudnia, o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa.
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, gdzie zawody skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny.
- Zobacz: STS Puchar Polski – aktualności
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: stream online
Mecz w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Transmisję znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Który zespół awansuje dalej?
- Śląsk 0%
- Raków 100%
1+ Votes
Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w środę (3 grudnia) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.