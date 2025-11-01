Real Madryt – Valencia: gdzie oglądać mecz za darmo? (01.11.2025)

Real Madryt – Valencia: gdzie obejrzeć za darmo?
W 11. kolejce La Ligi czeka nas ciekawy pojedynek między Realem Madryt a Valencią. Zespół Xabiego Alonso z 27 punktami na koncie prowadzi w tabeli i marzy o mistrzostwie Hiszpanii. Natomiast drużyna Carlosa Corberana z zaledwie 9 oczkami zajmuje 18. miejsce w stawce, skupiając się na walce o utrzymanie. Starcie tych klubów to konfrontacja różnych celów – lider ligi zmierzy się z ekipą drżącą o przetrwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Dzisiejszą potyczkę obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Sprawdź naszą zapowiedź meczu Real Madryt – Valencia CF.
Jak oglądać mecz Real Madryt – Valencia w STS TV?
Mecz hiszpańskiej ekstraklasy będzie emitowany za darmo w internetowym serwisie streamingowym STS TV. Spełnij kilka warunków, aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Real Madryt – Valencia CF.
Real Madryt – Valencia: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 11. kolejki La Ligi oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Sport. We wspomnianej stacji telewizyjnej sobotnie zawody skomentuje duet komentatorski złożony z Adama Marchlińskiego i Leszka Orłowskiego.
- Zobacz: tabela La Ligi
Real Madryt – Valencia: stream online
Ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Realem Madryt a Valencią rzecz jasna możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online. Konieczne jest nabycie pakietu Super Sport.
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00.
