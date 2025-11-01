Real Madryt – Valencia: gdzie oglądać mecz za darmo? (01.11.2025)

19:46, 1. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Real Madryt – Valencia CF: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Królewskich jest podbudowana wygraną w El Clasico. Czy podopieczni Xabiego Alonso odniosą kolejne przekonujące zwycięstwo?

Kylian Mbappe i Arda Guler
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Arda Guler

Real Madryt – Valencia: gdzie obejrzeć za darmo?

W 11. kolejce La Ligi czeka nas ciekawy pojedynek między Realem Madryt a Valencią. Zespół Xabiego Alonso z 27 punktami na koncie prowadzi w tabeli i marzy o mistrzostwie Hiszpanii. Natomiast drużyna Carlosa Corberana z zaledwie 9 oczkami zajmuje 18. miejsce w stawce, skupiając się na walce o utrzymanie. Starcie tych klubów to konfrontacja różnych celów – lider ligi zmierzy się z ekipą drżącą o przetrwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Dzisiejszą potyczkę obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Sprawdź naszą zapowiedź meczu Real Madryt – Valencia CF.

Oglądaj ZA DARMO spotkania La Ligi w STS TV! Podaj kod GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz Real Madryt – Valencia w STS TV?

Mecz hiszpańskiej ekstraklasy będzie emitowany za darmo w internetowym serwisie streamingowym STS TV. Spełnij kilka warunków, aby uzyskać dostęp do transmisji:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
  2. Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
  3. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Real Madryt – Valencia CF.

*Reklama

Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Valencia: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 11. kolejki La Ligi oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Sport. We wspomnianej stacji telewizyjnej sobotnie zawody skomentuje duet komentatorski złożony z Adama Marchlińskiego i Leszka Orłowskiego.

Real Madryt – Valencia: stream online

Ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Realem Madryt a Valencią rzecz jasna możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online. Konieczne jest nabycie pakietu Super Sport.

Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto wygra?

  • Real
  • Padnie remis
  • Valencia
  • Real 85%
  • Padnie remis 15%
  • Valencia 0%

13+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Real Madryt – Valencia CF?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Valencia CF?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.