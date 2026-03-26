Polska – Albania, gdzie oglądać?
Reprezentacja Polski po raz kolejny o awans do turnieju rangi mistrzowskiej rywalizuje w ścieżce barażowej. Na etapie półfinału los skojarzył polską kadrę z reprezentacją Albanii. Ostatnie potyczki z tym zespołem nie należały do prostych, więc Biało-Czerwoni muszą zachować koncentrację i spróbować wypunktować przeciwnika. Ten marzy o pokonaniu faworyta i awansie do finału. Kibice na Stadionie Narodowym i przed ekranami nie dopuszczają jednak takiego scenariusza. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska – Albania.
Polska – Albania, transmisja w TV
Spotkanie Polska – Albania obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Polska – Albania, transmisja online
Półfinał baraży o awans na mistrzostwa świata 2026 będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy odwiedzić stronę internetową tvpsport.pl lub wybrać odpowiedni stream w aplikacji TVP Sport.
Polska – Albania, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów w finale barażu zamelduje się Polska, której zwycięstwo wyceniono kursem 1.74. Współczynnik na awans Albanii wynosi 5.60.
Mecz odbędzie się już w czwartek (26 marca) o godzinie 20:45
