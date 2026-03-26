Ukraina – Szwecja: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.03.2026)

Ukraina – Szwecja: gdzie oglądać?
Reprezentacja Ukrainy zagra ze Szwecją w Walencji w półfinale baraży o mundial 2026. Wielki krokami zbliża się najważniejszy piłkarski turniej, a za kilka dni poznamy pełną liczbę krajów, które wezmą udział na MŚ w USA, Meksyku i Kanadze. Zwycięzca tej pary zmierzy się natomiast z wygranym meczu Polska – Albania.
Szwedzi są w fatalnej formie, a na zwycięstwo czekają od czerwca. Graham Potter został selekcjonerem „Trzech Koron” i chce zapewnić awans na mundial. Z kolei Ukraińcy w eliminacjach przegrali mecze jedynie z Francją. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu Ukraina – Szwecja.
Ukraina – Szwecja: transmisja w TV
Spotkanie reprezentacji Ukrainy ze Szwecją będzie dostępne w telewizji na antenie Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Szymon Rojek oraz Marcin Kaczmarek. Pierwszy gwizdek na obiekcie w Walencji o godzinie 20:45.
Ukraina – Szwecja: stream online
Mecz Ukrainy ze Szwecją będzie również transmitowany w usłudze Polsat Box Go. Dostęp do spotkanie będzie możliwy po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Ukraina – Szwecja: sonda
Ukraina – Szwecja: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytami są piłkarze Szwecji. Zwycięstwo Szwedów zostało wycenione z kursem mniej więcej 2.45. Z kolei triumf Ukrainy w Walencji można obstawić z kursem około 2.95, a remis w regulaminowym czasie gry 3.40.
