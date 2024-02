RB Lipsk - Real Madryt: transmisja w TV i online. Faworyzowani Królewscy będą chcieli we wtorkowy wieczór zrobić pierwszy krok w kierunku ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz RB Lipsk - Real Madryt.

RB Lipsk – Real Madryt, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór rozegrane zostaną pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. W jednym z nich RB Lipsk przed własną publicznością podejmował będzie faworyzowany Real Madryt. Faworytem dwumeczu są oczywiście Królewscy, którzy uważani są również za jednego z głównych kandydatów do końcowego triumfu.

Obie drużyny na boiskach Ligi Mistrzów miały okazję rywalizować ze sobą w fazie grupowej w 2022 roku. Spotkania zakończyły się wygranymi gospodarzy – 2:0 w Madrycie i 3:2 w Lipsku. Teraz stawka jest znacznie wyższa. Sprawdź typy na mecz RB Lipsk – Real Madryt.

RB Lipsk – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz RB Lipsk – Real Madryt odbędzie się we wtorek (13 lutego) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2. Spotkanie skomentują Sebastian Chabiniak i Piotr Urban/

RB Lipsk – Real Madryt, transmisja online

Wszystkie mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów można oglądać także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to między innymi usługa CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać teraz w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zaoszczędzisz względem standardowej oferty 156 zł. Miesięczny koszt w tej ofercie wyniesie tylko 48 zł.

RB Lipsk – Real Madryt, kto wygra?

RB Lipsk – Real Madryt, kursy bukmacherskie

RB Lipsk we wtorkowy wieczór będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, ale to goście z Madrytu wybiegną na boisko w roli faworyta. Bukmacherzy również dają gościom większe szanse na sukces.

RB Lipsk Real Madryt 2.95 3.80 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2024 11:32 .