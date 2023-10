IMAGO/Natanael Brewczynski/400mm.pl Na zdjęciu: Giannis Papanikolaou

Raków – Sporting, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa swojej dotychczasowej przygody z fazą grupową Ligi Europy nie może zaliczyć do udanych. Po dwóch rozegranych spotkaniach nie ma na swoim koncie ani jednego punktu. Drużyna Dawida Szwargi musiała uznać wyższość Atalanty Bergamo (0:2 na wyjeździe) i Sturmu Graz (0:1 u siebie). Teraz czeka ją kolejne wyzwanie, jakim jest pojedynek z utytułowanym Sportingiem Lizbona.

W roli faworyta do czwartkowego spotkania przystąpią goście z Portugalii, którzy po pokonaniu Sturmu (2:1) w pierwszej kolejce, w drugim meczu przegrali u siebie z Atalantą Bergamo (1:2). Teraz przyjadą do Sosnowca z jednym celem, jakim jest zgarnięcie pełnej puli, która zbliży ich do awansu do fazy pucharowej. Sprawdź typy na mecz Raków – Sporting.

Raków – Sporting, transmisja na żywo w TV

Mecz Raków – Sporting rozegrany zostanie w czwartek (26 października) o godzinie 18:45. W telewizji spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP Sport.

Raków – Sporting, transmisja online

Spotkanie będzie transmitowane także za pośrednictwem internetu. Pojedynek obejrzymy zarówno na platformie streamingowej Viaplay, jak i na internetowej stronie sport.tvp.pl.

Raków – Sporting, kto zwycięży?

Raków – Sporting, kursy bukmacherskie

Raków w pierwszych dwóch spotkaniach w Lidze Europy nie zaprezentował się najlepiej, co oczywiście ma wpływ również na jego notowania przed czwartkowym meczem ze Sportingiem. Bukmacherzy w roli faworyta stawiają gości.

Raków Częstochowa Sporting Lizbona 6.25 4.30 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2023 18:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków – Sporting? Transmisja z meczu Raków – Sporting dostępna będzie na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Sporting? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (26 października) o godzinie 18:45.

