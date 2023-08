fot. Imago / Norbert Barczyk / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Radomiak – Warta Poznań, gdzie oglądać

Radomiak w sobotnie popołudnie rozegra drugie w historii spotkanie w roli gospodarza na nowej arenie przy Struga. Jednocześnie drużyna Constantina Galki ma zamiar odnieść premierowe zwycięstwo na nowym stadionie i drugie z rzędu po pokonaniu na wyjeździe Pogoni Szczecin (2:0).

Warta Poznań to natomiast zespół, mający za sobą zremisowane starcie z Ruchem Chorzów w roli gospodarza (2:2). W tej batalii ekipa Dawida Szulczka nie tylko straciła dwie bramki, ale również kontuzjowanych Dawida Szymonowicza oraz Adriana Lisa. Tym samym potyczka z Niebieskimi dużo kosztowała poznańską drużynę.

Radomiak – Warta Poznań, transmisja na żywo w TV

Pierwsza sobotnia potyczka w PKO Ekstraklasie z udziałem Radomiaka i Warty będzie do obejrzenia w internecie i w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 od godziny 15:00.

Radomiak – Warta Poznań, transmisja online

Sobotnią rywalizację będzie można obejrzeć nie tylko w formie tradycyjnej, ale również w internecie. Spotkanie będzie emitowane dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, a także na SMART TV. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Radomiak – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem sobotniej potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Radomiaka został oszacowany na 2.02. Tymczasem wariant ze zwycięstwem Warty kształtuje się w wysokości 3.90.

Radomiak Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2023 09:09 .

