Radomiak – Pogoń, gdzie oglądać

Radomiak Radom przystąpi do tego spotkania po katastrofalnej porażce aż 0:6 z Cracovią. To najwyższa porażka Zielonych w historii występów w PKO Ekstraklasie. Warto jednak też przypomnieć, że zespół praktycznie całe spotkanie grał w “dziesiątkę”, bo już po kilkunastu sekundach Luis Rocha został ukarany czerwoną kartką. W zgoła odmiennych nastrojach do Radomia przybędzie Pogoń Szczecin, która w niedzielę wygrała we Wrocławiu ze Śląskiem 1:0. Po tym zwycięstwie Portowcy mogą mieć jeszcze nadzieje, że powalczą o czołowe lokaty na koniec sezonu.

Radomiak – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz Radomiaka z Pogonią będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Family. Początek o godzinie 18:00.

Radomiak – Pogoń, transmisja online

Pojedynek Radomiak – Pogoń będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Radomiak – Pogoń, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Pogoń Szczecin, która w poprzedniej kolejce ograła lidera rozgrywek Śląsk Wrocław. Mimo to kursy na zwycięstwo Portowców są dość wysokie i oscylują wokół 2,16.

Gdzie obejrzeć mecz Radomiak – Pogoń? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family lub online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Radomiak – Pogoń? Mecz rozpocznie się w piątek, 16 lutego, o godzinie 18:00.

