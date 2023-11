Puszcza - Pogoń: transmisja w TV i online. W sobotnie popołudnie w ramach 14. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn znajdujących się w zupełnie odmiennych nastrojach. Sprawdź gdzie oglądać mecz Puszcza - Pogoń.

IMAGO/Szymon Górski/PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Puszcza – Pogoń, gdzie oglądać?

Plasująca się w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice w pierwszym sobotnim meczu 14. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się w Krakowie z Pogonią Szczecin. Na murawę w roli faworyta wybiegną oczywiście Portowcy, którzy w ostatnich czterech kolejkach zapisali na swoje konto dziesięć punktów. Zwycięstwo nad beniaminkiem pozwoli drużynie Pogoni umocnić się na w ścisłej czołówce ligowej tabeli.

Puszcza nie wygrała żadnego z siedmiu ostatnich ligowych meczów, zdobywając w tym czasie tylko trzy punkty. W szeregach ekipy z Niepołomic trudno więc o optymizm przed pojedynkiem ze znajdującą się w dobrej formie Pogonią. Sprawdź typy na mecz Puszcza – Pogoń.

Puszcza – Pogoń, transmisja w TV

Mecz Puszcza – Pogoń rozegrany zostanie w sobotę (4 listopada) o godzinie 15:00. Rywalizacja, którą skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski, transmitowana będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Puszcza – Pogoń, transmisja online

Transmisja z sobotniego spotkania będzie oczywiście dostępna także za pośrednictwem internetu. W tym miejscu kibice obu drużyn powinni zwrócić uwagę na promocyjną ofertę dostępu do usługi CANAL+ online. Teraz miesięczny koszt przez pierwsze trzy miesiące to tylko 39 zł. W zamian otrzymujemy dostęp do wszystkich kanałów CANAL+. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Puszcza – Pogoń, kursy bukmacherów

Na papierze faworytem do zwycięstwa jest Pogoń. Takiego samego zdania są również bukmacherzy, co widać w oferowanych przez nich kursach na ten mecz.

Puszcza Niepołomice Pogoń Szczecin 5.55 4.25 1.64 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2023 08:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Puszcza – Pogoń? Spotkanie dostępne będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w atrakcyjnej ofercie na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Puszcza – Pogoń? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (4 listopada) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.