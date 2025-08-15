Premier League – gdzie oglądać? Transmisje meczów w sezonie 2025/26

Wielkimi krokami zbliża się start sezonu 2025/2026 w Premier League. Sprawdź, gdzie oglądać mecze ligi angielskiej w telewizji oraz online.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłka Premier League

Gdzie oglądać Premier League?

Od sierpnia 2025 roku kibice w Polsce zobaczą wszystkie mecze Premier League wyłącznie w Canal+. Stacja ma prawa do relacjonowania ligi angielskiej aż do końca sezonu 2027/28. Oznacza to, że co kolejkę transmitowanych będzie komplet dziesięciu spotkań – w sumie 380 meczów w sezonie. Transmisje będą dostępne zarówno w telewizji, jak i online.

Powrót ligi angielskiej do pełnej oferty Canal+ to dla fanów piłki nożnej spore wydarzenie. Stacja przez lata kojarzyła się z Premier League, a teraz ponownie ma wyłączność na pokazywanie tych rozgrywek w Polsce.

Premier League – transmisje w TV

Widzowie telewizyjni mogą oglądać mecze Premier League na kanałach Canal+ SPORT, Canal+ SPORT 5, a także Canal+ EXTRA. Transmisje obejmują relacje na żywo, studia przedmeczowe z udziałem ekspertów i pomeczowe analizy. Ważne spotkania, jak choćby hity kolejki, będą emitowane w najlepszych pasmach antenowych, a powtórki umożliwią obejrzenie meczu w dogodnym terminie.

Transmisje Premier League online

Kibice preferujący oglądanie przez internet mogą korzystać z serwisu Canal+ Online. Platforma daje dostęp do wszystkich transmisji Premier League na komputerach, telefonach, tabletach i telewizorach smart TV. Streamy są udostępniane równolegle z emisją telewizyjną i można je oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Warto dodać, że Canal+ Online to nie tylko liga angielska. W pakiecie znajdują się także inne prestiżowe prawa sportowe, w tym 100% meczów Ligi Mistrzów UEFA, wszystkie spotkania Ekstraklasy, wybrane mecze La Liga, gale KSW, turnieje WTA z Igą Świątek, a także PGE Ekstraliga w żużlu. Dla fanów różnych dyscyplin oznacza to bogatą ofertę sportową w jednym miejscu.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

