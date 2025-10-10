Polska U21 – Czarnogóra U21: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.10.2025)

16:11, 10. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w piątek 10 października 2025 roku z Czarnogórą. Spotkanie odbędzie się na stadionie Arena Katowice. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska U21 - Czarnogóra U21.

Antoni Kozubal
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Polska – Czarnogóra: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski do lat 21 powalczy o trzecie z rzędu zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. W piątek na stadionie Arena Katowice rywalem zespołu Jerzego Brzęczka będzie Czarnogóra. Nasi przeciwnicy w poprzednim miesiącu przegrali z rówieśnikami z Włoch (1:2), a komplet punktów zgarnęli w starciu ze Szwecją (2:0). Faworytem spotkania będą „Biało-Czerwoni”. Sprawdź typy na mecz.

Polska – Czarnogóra: transmisja w TV

Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Łukasz Trałka.

Polska – Czarnogóra: transmisja online

Piątkowe spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 można oglądać również w internecie. Wszystko dzięki stronie sport.tvp.pl, na której transmisja będzie za darmo. Ponadto starcie można śledzić także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Czarnogóra: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Polska U21
  • Remis
  • Czarnogóra U21
  • Polska U21
  • Remis
  • Czarnogóra U21

0 Votes

Gdzie oglądać mecz Polska U21 – Czarnogóra U21?

Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie Polska U21 – Czarnogóra U21?

Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.