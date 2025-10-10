Polska – Czarnogóra: gdzie oglądać?
Reprezentacja Polski do lat 21 powalczy o trzecie z rzędu zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. W piątek na stadionie Arena Katowice rywalem zespołu Jerzego Brzęczka będzie Czarnogóra. Nasi przeciwnicy w poprzednim miesiącu przegrali z rówieśnikami z Włoch (1:2), a komplet punktów zgarnęli w starciu ze Szwecją (2:0). Faworytem spotkania będą „Biało-Czerwoni”. Sprawdź typy na mecz.
Polska – Czarnogóra: transmisja w TV
Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Łukasz Trałka.
Polska – Czarnogóra: transmisja online
Piątkowe spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 można oglądać również w internecie. Wszystko dzięki stronie sport.tvp.pl, na której transmisja będzie za darmo. Ponadto starcie można śledzić także w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Polska – Czarnogóra: kto wygra?
