Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w piątek 10 października 2025 roku z Czarnogórą. Spotkanie odbędzie się na stadionie Arena Katowice. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska U21 - Czarnogóra U21.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Polska – Czarnogóra: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski do lat 21 powalczy o trzecie z rzędu zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. W piątek na stadionie Arena Katowice rywalem zespołu Jerzego Brzęczka będzie Czarnogóra. Nasi przeciwnicy w poprzednim miesiącu przegrali z rówieśnikami z Włoch (1:2), a komplet punktów zgarnęli w starciu ze Szwecją (2:0). Faworytem spotkania będą „Biało-Czerwoni”. Sprawdź typy na mecz.

Polska – Czarnogóra: transmisja w TV

Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Łukasz Trałka.

Polska – Czarnogóra: transmisja online

Piątkowe spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 można oglądać również w internecie. Wszystko dzięki stronie sport.tvp.pl, na której transmisja będzie za darmo. Ponadto starcie można śledzić także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Czarnogóra: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Polska U21 – Czarnogóra U21? Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska U21 – Czarnogóra U21? Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00.

