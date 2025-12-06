Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.12.2025)

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom to mecz 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy, który zaplanowano na sobotę (6 grudnia) o godz. 14:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Danijel Loncar

Pogoń – Radomiak: gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin podejmie Radomiaka Radom w spotkaniu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Portowcy w tym sezonie zdecydowanie nie spełniają oczekiwań i zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów, a ich gra często pozostawia sporo do życzenia. Dodatkowo w środku tygodnia drużyna Thomasa Thomasberga odpadła z Pucharu Polski.

Radomiak po zmianie trenera złapał wiatr w żagle. Goncalo Feio tchnął w zespół nową energię, co przełożyło się na dziewięć punktów zdobytych w czterech ostatnich meczach. Zieloni prezentują bardziej uporządkowaną i skuteczną grę. Zapraszam do naszej zapowiedzi meczu Pogoń – Radomiak.

Pogoń – Radomiak: transmisja w TV

Mecz Pogoń Szczecin – Radomiak Radom będzie dostępny w telewizji. Spotkanie obejrzysz na antenie CANAL+ Sport 3, a przy mikrofonach zasiądą Robert Skrzyński oraz Adam Szała. Początek spotkanie o godzinie 14:45.

Pogoń – Radomiak: stream online

Rywalizację pomiędzy Pogonią Szczecin i Radomiakiem Radom zobaczysz też w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, musisz wykupić pakiet Super Sport.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Pogoń – Radomiak: kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin Radomiak 2.05 3.75 3.55 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 09:24

