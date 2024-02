fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Podbeskidzie – Odra, gdzie oglądać

Podbeskidzie w rundzie wiosennej rywalizuje o to, aby utrzymać się w Fortuna 1 Lidze. Wyzwanie nie jest łatwe, ale trener Dariusz Marzec wierzy w zrealizowanie celu. Górale nie przegrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów ligowych.

Odra Opole to natomiast zespół, który koncentruje się walce co najmniej o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna Adama Noconia nie zaczęła dobrze ligowego grania w 2024 roku, przegrywając z GKS-em Tychy (0:2). Sprawdź nasze typy na mecz Podbeskidzie – Odra Opole.

Podbeskidzie – Odra, transmisja na żywo w TV

Sobotnia potyczka z udziałem Podbeskidzia i Odry Opole nie będzie dostępna w tradycyjny sposób. Żadna telewizja nie będzie emitować starcia, które odbędzie się na stadionie przy ulicy Rychlińskiego.

Podbeskidzie – Odra, transmisja online

Mecz Podbeskidzie – Odra Opole będzie można śledzić w internecie. Umożliwi to platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Spotkanie zacznie się o godzinie 12:40.

Podbeskidzie – Odra, kto wygra

Podbeskidzie – Odra, kursy bukmacherskie

Eksperci mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta. Tymczasem najmniej realny wydaje się scenariusz z remisem.

