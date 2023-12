IMAGO / Irek Dorozanski / Newspix Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast Gliwice – Puszcze Niepołomice, gdzie oglądać

Piast Gliwice jest w obecnym sezonie mistrzem remisów. Gliwiczanie na swoim koncie mają już ich aż dwanaście w szesnastu meczach. Puszcza przystąpi do tego pojedynku po ważnej wygranej z Górnikiem Zabrze. Beniaminek wciąż walczy, aby uciec ze strefy spadkowej. Choć z pewnością będzie robił wszystko, by zgarnąć pełną pulę to podział punktów powinien przyjąć z zadowoleniem.

Piast Gliwice – Puszcze Niepołomice, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3 . Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 15:00.

Piast Gliwice – Puszcze Niepołomice, transmisja online

Sobotnie starcie będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. CANAL+ przygotował promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Piast Gliwice – Puszcze Niepołomice, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu w oczach ekspertów jest Piast Gliwice. Typy na zwycięstwo gospodarzy w tym spotkaniu wynoszą około 1,50.

Piast Gliwice Puszcza Niepołomice 1.53 4.20 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 06:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Piast – Puszcza? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Piast – Puszcza? Mecz rozpocznie się w sobotę, 2 grudnia, o godzinie 15:00.

