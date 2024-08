PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zbiciak

Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin: gdzie oglądać?

W 5. kolejce Betclic 2. ligi czeka nas mecz dwóch zespołów, które nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Z jednej strony Olimpia, która do tej pory uzbierała jako jedyny zespół zero punktów, a z drugiej Zagłębie II Lubin, które ma tylko jedno oczko. Jest to więc starcie 17. z 16. drużyną ligi, co samo w sobie zapowiada, że wielkiego meczu raczej trudno się spodziewać. Co warto postawić w tym meczu? Sprawdź typy, kursy, zapowiedź na mecz.

Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin: transmisja TV

Spotkanie w Grudziądzu nie będzie dostępne do oglądania w tradycyjnej telewizji.

Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin: stream online

Nie będzie niestety dostępny stream online z tego meczu. TVP zdecydowało się na pokazywanie innych spotkań 5. kolejki w internecie i aplikacji mobilnej.

Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin: kto wygra?

Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin: kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Olimpii Grudziądz to 1.79. Zaś remis wyceniany jest na 3.52. Zwycięstwo rezerw Zagłębia Lubin to kurs w wysokości 4.05.

Olimpia Grudziądz Zagłębie II Lubin 1.52 3.87 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2024 12:50 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin? Mecz nie będzie transmitowany ani w telewizji ani w internecie. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia Grudziądz – Zagłębie II Lubin? Spotkanie odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2024 roku o godzinie 16:00.

