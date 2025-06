Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Niemcy – Portugalia: gdzie oglądać?

Tylko cztery drużyny pozostały w grze o zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Narodów. W środę rozegrane zostanie pierwsze półfinałowe spotkanie, w którym reprezentacja Niemiec zmierzy się z Portugalią. Spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, co niewątpliwie będzie dużym atutem dla niemieckiego zespołu. To właśnie gospodarze przystąpią do tej rywalizacji w roli faworyta. Mecz będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i drogą online.

Niemcy – Portugalia: transmisja TV

Półfinałowy mecz Ligi Narodów Niemcy – Portugalia rozegrany zostanie w środę (4 czerwca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w telewizji na kanałach TVP Sport, Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 1.

Niemcy – Portugalia: stream i transmisja online

Transmisja z meczu Niemcy – Portugalia będzie dostępna również za pośrednictwem internetu. Mecz będzie pokazywany na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na platformie Polsat Box Go.

Niemcy – Portugalia: kto wygra?

Niemcy – Portugalia, kursy bukmacherów

Faworytem pierwszego półfinałowego spotkania jest reprezentacja Niemiec. Wskazują również na to kursy bukmacherów. Za drużyną z Niemiec na pewno przemawia fakt, że mecz rozegrany zostanie na jej terenie.

Niemcy Portugalia 1.90 3.90 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 4 czerwca 2025 15:27 .

Kiedy odbędzie się mecz Niemcy – Portugalia? Spotkanie Niemcy – Portugalia w Lidze Narodów rozegrane zostanie w środę (4 czerwca) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Niemcy – Portugalia? Mecz Niemcy – Portugalia będzie transmitowany na kanałach TVP Sport, Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 1.

