Motor Lublin – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (01.02.2026)

08:39, 1. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Liczymy na ogromne emocje w niedzielnym pojedynku. Pierwszy gwizdek sędziego zawodów wybrzmi już dzisiaj o godzinie 12:15.

Piłkarze Pogoni Szczecin
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin
Motor Lublin – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się starcie Motoru Lublin z Pogonią Szczecin w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły mają na koncie po 21 punktów, co zapowiada wyrównaną rywalizację. Gospodarze zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście plasują się na 11. pozycji w stawce, co zawdzięczają lepszemu bilansowi bramkowemu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w niedzielę, 1 lutego o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Motor Lublin – Pogoń Szczecin.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360 – gdzie przed mikrofonami usiądą Filip Surma i Wojciech Jagoda.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: stream online

Starcie między Motorem Lublin a Pogonią Szczecin obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę możesz śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Kto wygra?

  • Motor
  • Padnie remis
  • Pogoń
  • Motor 40%
  • Padnie remis 10%
  • Pogoń 50%

10+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Motor Lublin – Pogoń Szczecin?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Pogoń Szczecin?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (1 lutego) o godzinie 12:15.

