REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Motor Lublin – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?
Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się starcie Motoru Lublin z Pogonią Szczecin w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły mają na koncie po 21 punktów, co zapowiada wyrównaną rywalizację. Gospodarze zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście plasują się na 11. pozycji w stawce, co zawdzięczają lepszemu bilansowi bramkowemu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w niedzielę, 1 lutego o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Motor Lublin – Pogoń Szczecin.
Motor Lublin – Pogoń Szczecin: transmisja w TV
Pojedynek w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360 – gdzie przed mikrofonami usiądą Filip Surma i Wojciech Jagoda.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Motor Lublin – Pogoń Szczecin: stream online
Starcie między Motorem Lublin a Pogonią Szczecin obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę możesz śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kto wygra?
- Motor 40%
- Padnie remis 10%
- Pogoń 50%
10+ Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (1 lutego) o godzinie 12:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.