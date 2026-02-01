Motor Lublin – Pogoń Szczecin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Liczymy na ogromne emocje w niedzielnym pojedynku. Pierwszy gwizdek sędziego zawodów wybrzmi już dzisiaj o godzinie 12:15.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się starcie Motoru Lublin z Pogonią Szczecin w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły mają na koncie po 21 punktów, co zapowiada wyrównaną rywalizację. Gospodarze zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście plasują się na 11. pozycji w stawce, co zawdzięczają lepszemu bilansowi bramkowemu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w niedzielę, 1 lutego o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360 – gdzie przed mikrofonami usiądą Filip Surma i Wojciech Jagoda.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: stream online

Starcie między Motorem Lublin a Pogonią Szczecin obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę możesz śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Motor Lublin – Pogoń Szczecin? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Pogoń Szczecin? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (1 lutego) o godzinie 12:15.

