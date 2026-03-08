Motor Lublin – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?
Motor Lublin podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół z Lublina posiada na swoim koncie 30 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna z Zabrza zgromadziła 34 oczka, plasując się znacznie wyżej, bo na 4. pozycji w stawce. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 8 marca, o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Motor Lublin – Górnik Zabrze: transmisja w TV
Mecz w ramach 24. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Piotr Glamowski i Adam Szała.
Motor Lublin – Górnik Zabrze: stream online
Spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Zabrze będzie transmitowane także w internecie. To starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online.
Motor Lublin – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie
Motor Lublin – Górnik Zabrze: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w niedzielę (8 marca) o godzinie 12:15.
