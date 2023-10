Meksyk - Niemcy: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Niemcy jako gospodarz Euro 2024 nie biorą udziału w eliminacjach, a do turnieju finałowego przygotowują się poprzez mecze towarzyskie. Ich kolejnym rywalem będzie reprezentacja Meksyku. Początek meczu o godzinie 02:00.

IMAGO / MIS Na zdjęciu: Jamal Musiala

Meksyk – Niemcy, gdzie oglądać

Niemcy w październiku udali się na małe torune do Ameryki Północnej, gdzie w ramach przygotowań do Euro 2024 kilka dni temu zagrali ze Stanami Zjednoczonymi, a w środę zmierzą się z Meksykiem. Trener oraz piłkarze reprezentacji Niemiec nie byli zadowoleni z decyzji władz tamtejszej federacji o tak dalekim wyjeździe, ale do sobotniego meczu podeszli z profesjonalizmem i pokonali USA 3:1. W starciu z Meksykiem również są traktowani w roli faworyta.

Meksyk – Niemcy, transmisja na żywo w TV

Mecz Meksyk – Polska nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona między innymi na zagranicznej antenie ARD.

Meksyk – Niemcy, transmisja online

Środowy pojedynek nie będzie również dostępny na żadnej popularnej w Polsce platformie online.

Meksyk – Niemcy, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu Meksyk – Niemcy są goście. Typy na wygraną gospodarzy Euro 2024 wynoszą około 1,72.

Meksyk Niemcy 4.85 4.20 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2023 17:57 .

Gdzie obejrzeć mecz Meksyk – Niemcy? Spotkanie towarzyskie nie będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Kiedy jest mecz Meksyk – Niemcy? Mecz rozpocznie się w środę, 18 października, o godzinie 02:00.

