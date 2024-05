fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Bergier

GKS Katowice Stal Rzeszów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2024 08:55 .

GKS Katowice – Stal, gdzie oglądać

GKS Katowice w teorii miał się koncentrować na wywalczeniu miejsce w strefie barażowej o awans do elity, zapewniające grę w kluczowych meczach w roli gospodarza. Niemniej po piątkowym potknięciu Arki Gdynia przed GieKSą otworzyły się szanse na walkę o bezpośredni awans do elity. Katowiczanie mogą zmniejszyć dystans do czołowych dwóch miejsc do trzech oczek, mając jeszcze do rozegrania spotkanie z Arkowcami.

Stal Rzeszów to natomiast ekipa, która znajduje się w środku stawki. Spadek z ligi drużynie Marka Zuba nie grozi, ale też ambitniejszych celów o ugraniu czegoś więcej zespół z Rzeszowa nie ma. Niemniej w ostatnich tygodniach rzeszowianie nie przegrywają i mają zamiar tę passę kontynuować. Sprawdź nasze typy na mecz GKS Katowice – Stal Rzeszów.

GKS Katowice – Stal, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Mecz zacznie się o godzinie 20:00.

GKS Katowice – Stal, transmisja online

Starcie w Katowicach z udziałem GieKSy i Stali będzie można obejrzeć na Polsat Box Go. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:00.

GKS Katowice – Stal, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u 73% wygraną Stali 27% remisem 0% 11 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną GKS-u

wygraną Stali

remisem

GKS Katowice – Stal, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną GieKSy kształtuje się w wysokości 1.65. Remis wyceniono na 4.00. Z kolei opcję na wygraną Stali oszacowano na 5.25.

GKS Katowice Stal Rzeszów 1.68 3.90 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2024 08:55 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.