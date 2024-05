Manchester City – Wolverhampton: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.05.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Wolves: gdzie obejrzeć?

Manchester City jeśli wygra wszystkie mecze do końca sezonu, to obroni tytuł mistrza Anglii. Spotkanie z Wolverhampton rozgrywane w ramach 36. kolejki to kolejny mały finał dla podopiecznych Pepa Guardioli. W zeszłym tygodniu okazali się lepsi od Nottingham, wygrywając (2:0) na wyjeździe. Póki co zajmują 2. miejsce, lecz mają jedno spotkanie mniej od Arsenalu.

Z kolei Wolverhampton już dawno zapewniło sobie utrzymanie w Premier League. Wilki co prawda matematycznie wciąż mają szanse na grę w europejskich pucharach, lecz jest to zadanie prawie niemożliwe do wykonania. Ekipa prowadzona przez Gary’ego O’Neila zajmuje pewne 11. miejsce w tabeli. Przy okazji sprawdź nasze typy na mecz Man City – Wolves.

Man City – Wolves: transmisja w TV

Mecz będzie wyjątkowo transmitowany również w tradycyjnej telewizji. Transmisja będzie na kanale Canal+ Sport.

Man City – Wolves: transmisja online

Spotkanie będzie można obejrzeć w sobotę (4 maja) na platformie streamingowej Viaplay.

Man City – Wolves: kto wygra?

Kto wygra? Man City 100% Remis 0% Wolverhampton 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Man City

Remis

Wolverhampton

Man City – Wolves: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem meczu będzie Manchester City. Odzwierciedlają to również kursy oferowane przez bukmacherów. Na zwycięstwo gospodarzy kurs wynosi zaledwie 1.10, a na triumf gości aż 25.0.

Manchester City Wolverhampton 1.12 11.0 24.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2024 08:44 .

Gdzie obejrzeć mecz Man City – Wolves?

Spotkanie będzie można oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay oraz w telewizji na kanale Canal+ Sport.

Kiedy odbędzie się spotkanie Man City – Wolves?

Mecz odbędzie się w sobotę (4 maja) na stadionie Etihad Stadium. Początek meczu o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.