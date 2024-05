VfB Stuttgart – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.05.2024)

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Stuttgart – Bayern: gdzie oglądać?

Mecz na szczycie w 32. kolejce Bundesligi będzie wielkim widowiskiem, którego stawką jest walka o 2. miejsce w lidze. Na ten moment VfB Stuttgart jest już pewny awansu do Ligi Mistrzów, lecz wciąż może zdobyć tytuł wicemistrza Niemiec. Póki co tracą do Bawarczyków 5 punktów. W ostatnim spotkaniu zremisowali (2:2) z Bayerem Leverkusen.

Natomiast podopieczni Thomasa Tuchela wydaje się, że wszystkie siły koncentrują na walce o Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu zremisowali (2:2) z Realem Madryt i wciąż mają szansę na awans do finału. Z kolei w lidze w ostatniej kolejce wygrali (2:1) z Eintrachtem Frankfurt. Sprawdź nasze typy na mecz Stuttgart – Bayern.

Stuttgart – Bayern: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji.

Stuttgart – Bayern: transmisja na żywo

Mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium można obejrzeć na żywo w usłudze STS TV. Dostęp do transmisji można odblokować w kilku prostych krokach.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Stuttgart – Bayern zostanie odblokowany

Stuttgart – Bayern: transmisja online

Mecz w sobotę (4 maja) będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Stuttgart – Bayern: kto wygra

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

W hicie 32. kolejki Bundesligi według bukmacherów faworytem meczu będzie VfB Stuttgart. Kurs na ich zwycięstwo to 2.15. Zaś na triumf Bayernu współczynnik wynosi 3.01.

VfB Stuttgart Bayern Monachium 2.21 4.05 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2024 09:26 .

Gdzie obejrzeć mecz Stuttgart – Bayern?

Spotkanie Stuttgart – Bayern będzie można obejrzeć tylko i wyłącznie w internecie. Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Stuttgart – Bayern?

Mecz odbędzie się w sobotę (4 maja) na stadionie w Stuttgarcie. Początek starcia o godzinie 15:30.

