Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać?
Spotkania Ligi Mistrzów można oglądać w telewizji i online. Jest to możliwe również bez dodatkowych opłat. Dzięki współpracy Canal+ Online z Fortuną nowi gracze mogą odebrać voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji fazy grupowej Champions League. To obecnie najkorzystniejsza i w pełni legalna opcja oglądania rozgrywek w Polsce.
Ponadto za darmo można oglądać mecz Chelsea – Benfica, który będzie transmitowany w TVP.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w Fortuna z kodem promocyjnym LIGAMISTRZOW,
- Zaznacz zgody marketingowe,
- Wpłać minimum 50 zł na konto,
- Postaw odpowiedni kupon i zatwierdź opcję „Odbierz kod na oglądanie Ligi Mistrzów”,
- Odbierz kod przesłany e-mailem lub SMS i aktywuj pakiet Canal+ Online.
Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj – transmisja
Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia śledzenie spotkań na żywo zarówno na komputerze, smartfonie, jak i telewizorze Smart TV.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
Mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo w TVP. Telewizja Polska posiada prawa do transmisji wybranych meczów w sezonie 2025/26. Pierwszym transmitowanym spotkaniem będzie pojedynek Chelsea – Benfica.
Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (30.09.2025)
Wtorkowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych spotkań:
- Atalanta – Club Brugge, godz. 18:45
- Kairat Ałmaty – Real Madryt, godz. 18:45
- Atlético Madryt – Eintracht Frankfurt, godz. 21:00
- Bodo/Glimt – Tottenham, godz. 21:00
- Chelsea – Benfica, godz. 21:00
- Galatasaray – Liverpool, godz. 21:00
- Inter – Slavia Praga, godz. 21:00
- Marsylia – Ajax, godz. 21:00
- Pafos – Bayern Monachium, godz. 21:00
Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online.
Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45 (Atalanta – Club Brugge, Kairat – Real Madryt). Pozostałe starcia, w tym hity Galatasaray – Liverpool oraz Chelsea – Benfica, ruszą o 21:00.
