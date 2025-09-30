We wtorek (30 września) kibice zobaczą kolejne emocje w Lidze Mistrzów. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejsze mecze LM na żywo w TV i online.

Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać?

Spotkania Ligi Mistrzów można oglądać w telewizji i online. Jest to możliwe również bez dodatkowych opłat. Dzięki współpracy Canal+ Online z Fortuną nowi gracze mogą odebrać voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji fazy grupowej Champions League. To obecnie najkorzystniejsza i w pełni legalna opcja oglądania rozgrywek w Polsce.

Ponadto za darmo można oglądać mecz Chelsea – Benfica, który będzie transmitowany w TVP.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w Fortuna z kodem promocyjnym LIGAMISTRZOW, Zaznacz zgody marketingowe, Wpłać minimum 50 zł na konto, Postaw odpowiedni kupon i zatwierdź opcję „Odbierz kod na oglądanie Ligi Mistrzów”, Odbierz kod przesłany e-mailem lub SMS i aktywuj pakiet Canal+ Online.

Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj – transmisja

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia śledzenie spotkań na żywo zarówno na komputerze, smartfonie, jak i telewizorze Smart TV.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

Mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo w TVP. Telewizja Polska posiada prawa do transmisji wybranych meczów w sezonie 2025/26. Pierwszym transmitowanym spotkaniem będzie pojedynek Chelsea – Benfica.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (30.09.2025)

Wtorkowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych spotkań:

Atalanta – Club Brugge , godz. 18:45

, godz. 18:45 Kairat Ałmaty – Real Madryt , godz. 18:45

, godz. 18:45 Atlético Madryt – Eintracht Frankfurt , godz. 21:00

, godz. 21:00 Bodo/Glimt – Tottenham , godz. 21:00

, godz. 21:00 Chelsea – Benfica , godz. 21:00

, godz. 21:00 Galatasaray – Liverpool , godz. 21:00

, godz. 21:00 Inter – Slavia Praga , godz. 21:00

, godz. 21:00 Marsylia – Ajax , godz. 21:00

, godz. 21:00 Pafos – Bayern Monachium, godz. 21:00

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online. O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 30 września 2025? Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45 (Atalanta – Club Brugge, Kairat – Real Madryt). Pozostałe starcia, w tym hity Galatasaray – Liverpool oraz Chelsea – Benfica, ruszą o 21:00.

