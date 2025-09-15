Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Katar (15.09.2025)

Polacy rozegrają swój drugi pojedynek na mistrzostwach świata siatkarzy 2025. Rywalem biało-czerwonych będzie Katar. Sprawdź, gdzie obejrzysz mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo oraz o której godzinie grają podopieczni Nikoli Grbicia.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Norbert Huber

Mecz siatkówki na żywo dziś: transmisja za darmo

Najwygodniejszą opcją oglądania dzisiejszego meczu Polska – Katar na żywo jest darmowa transmisja w serwisie STS TV.

Polska – Katar: transmisja meczu siatkówki w telewizji i online

Dzisiejszy pojedynek Polaków z Katarem pokażą również kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online udostępnia dodatkowo platforma Polsat Box Go, gdzie można oglądać wszystkie spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025.

Kiedy mecz polskich siatkarzy?

Drugie spotkanie biało-czerwonych w turnieju odbędzie się w poniedziałek, 15 września 2025 roku. To ważny etap zmagań w grupie B, a Polacy będą chcieli potwierdzić dobrą formę po zwycięstwie nad Rumunią.

O której mecz polskich siatkarzy?

Mecz Polska – Katar rozpocznie się o 15:30 czasu polskiego. To dogodna pora dla kibiców, którzy będą mogli śledzić starcie w środku dnia – zarówno w pracy, jak i w domu.

Polska – Katar: zapowiedź

Polska rozpoczęła turniej od zwycięstwa 3:0 nad Rumunią, a najwięcej emocji przyniósł pierwszy set, wygrany przez biało-czerwonych 34:32. Katar natomiast zaskoczył w meczu z Holandią, urywając rywalom jedną partię i momentami prowadząc grę jak równy z równym. Nikola Grbić przestrzega jednak przed lekceważeniem przeciwnika – Polacy muszą zagrać swoje, by pewnie zmierzać w stronę fazy pucharowej.

