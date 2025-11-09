Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać? (09.11.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Transmisję meczu FC Barcelona – Celta Vigo w ramach 12. kolejki La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i zawrzeć zakład za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych prostych warunków transmisja zostanie automatycznie odblokowana i dostępna będzie na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?
Transmisję na żywo z meczu Barcelony możesz uruchomić w STS TV w kilku prostych krokach:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
- Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję FC Barcelona – Celta Vigo.
Kto wygra mecz?
- Barcelona 71%
- Celta Vigo 15%
- Będzie remis 15%
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo
Spotkanie FC Barcelona – Celta Vigo w ramach 12. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie można obejrzeć na żywo w telewizji CANAL+ Sport. Początek transmisji w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Transmisja online z meczu Barcelona – Celta Vigo będzie dostępna w serwisie Canal+ Online. Alternatywnie, spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV – wystarczy rejestracja z kodem GOAL i postawienie dowolnego zakładu za minimum 2 zł.
Mecz FC Barcelona – Celta Vigo w ramach 12. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.
Spotkanie Barcelony z Celtą Vigo można oglądać w telewizji na CANAL+ Sport, online w serwisie Canal+ Online, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.