Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać? (09.11.2025)

Barcelona zagra dzisiaj z Celtą Vigo w ramach 12. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Transmisja jest dostępna również za darmo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Transmisję meczu FC Barcelona – Celta Vigo w ramach 12. kolejki La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i zawrzeć zakład za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych prostych warunków transmisja zostanie automatycznie odblokowana i dostępna będzie na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?

Transmisję na żywo z meczu Barcelony możesz uruchomić w STS TV w kilku prostych krokach:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon o wartości minimum 2 zł, Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję FC Barcelona – Celta Vigo.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo

Spotkanie FC Barcelona – Celta Vigo w ramach 12. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie można obejrzeć na żywo w telewizji CANAL+ Sport. Początek transmisji w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Barcelona – Celta Vigo będzie dostępna w serwisie Canal+ Online. Alternatywnie, spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV – wystarczy rejestracja z kodem GOAL i postawienie dowolnego zakładu za minimum 2 zł.