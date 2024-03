IMAGO/Mark Cosgrove/News Images Na zdjęciu: Mohamed Salah

Man Utd – Liverpool, gdzie oglądać?

Old Trafford będzie gospodarzem najciekawszego ćwierćfinałowego spotkania Pucharu Anglii. O awans do najlepszej czwórki powalczą Manchester United i Liverpool. Faworytem tej rywalizacji są The Reds, którzy w tym sezonie bardzo rzadko schodzą z boiska pokonani. Przed tygodniem drużyna Juergena Kloppa zremisowała 1:1 z Manchesterem City w kluczowym meczu w walce o mistrzostwo Anglii, natomiast w tygodniu dopełniła formalności i awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy. W rewanżowym meczu efektownie 6:1 pokonała Spartę Pragę.

Manchester United w ostatnich tygodniach gra w kratkę. W ostatniej ligowej kolejce pokonał u siebie 2:0 Everton, ale we wcześniejszych dwóch meczach musiała uznać wyższość Fulham (1:2) i Manchesteru City (1:3). Teraz drużyna Erika ten Haga czeka pojedynek z kolejnym bardzo wymagającym rywalem. Sprawdź typy na mecz Man Utd – Liverpool.

Man Utd – Liverpool, transmisja w TV

Hit 1/4 finału Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem United i Liverpool będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (17 marca) o godzinie 16:30. Transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Man Utd – Liverpool, transmisja na żywo

Rywalizację Czerwonych Diabłów i The Reds będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Mecz online możesz obejrzeć korzystając z usługi STS TV, do której uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz zagrać dowolny zakład za minimum 2 zł.

Man Utd – Liverpool, kto wygra?

Man Utd – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta tego spotkania stawiają Liverpool, na co wpływ oczywiście ma forma prezentowana przez obie drużyny. Kursy na wygraną The Reds nie przekraczają obecnie 1.75.

Manchester United Liverpool FC 4.30 4.40 1.73