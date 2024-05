Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Tarsi Aguado

Zagłębie – Miedź: gdzie oglądać?

Konfrontacja w 33. kolejce pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Miedzią Legnica nie ma większej stawki. Gospodarze już jakiś czas temu oficjalnie stracili matematyczne szanse na utrzymanie się w lidze. Z kolei dla gości pozostała walka o obronę 10. miejsca w tabeli ligowej. Choć zespół z Legnicy może jeszcze wskoczyć na wyższą pozycję tak będzie to zadanie bardzo trudne, bowiem do Odry tracą 4 oczka, a do końca sezonu pozostały dwa mecze. Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie – Miedź.

Zagłębie – Miedź: transmisja w TV

Mecz nie będzie transmitowany w telewizji.

Zagłębie – Miedź: transmisja online

Każdy mecz Fortuna 1. Ligi można obejrzeć w internecie. Rywalizacja Zagłębia z Miedzią będzie transmitowana na platformie Polsat Box Go od godziny 15:00.

Zagłębie – Miedź: kto wygra?

Zagłębie – Miedź: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu w opinii bukmacherów będzie Miedź Legnica. Analitycy nie wierzą w zwycięstwo Zagłębia, oferując kurs na ich wygraną w wysokości 3.75. Z kolei kurs na triumf gości wynosi 1.95.

Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica 3.80 3.75 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2024 08:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie – Miedź?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji w internecie na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie – Miedź?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (18 maja) w Sosnowcu. Początek meczu o godzinie 15:00.

