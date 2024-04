Mark Pain/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Manchester United – Liverpool: angielski klasyk

Walczący o mistrzostwo Anglii Liverpool w niedzielę będzie starał się odpowiedzieć swoim rywalom – Manchesterowi City i Arsenalowi – na ich sobotnie wygrane. The Reds na wyjeździe zmierzy się z bardzo słabo spisującym się w ostatnich tygodniach, ale również całym sezonie, Manchesterem United. Choć spotkanie rozegrane zostanie na Old Trafford, wyraźnym faworytem do wygranej są The Reds.

Liverpool od dłuższego czasu gra bardzo solidnie, co potwierdza również jego pozycja w ligowej tabeli. Tymczasem Czerwone Diabły z pięciu ostatnich meczów w Premier League wygrali tylko jedno. Blisko drugiego zwycięstwa byli w tym tygodniu, gdy rywalizowali na wyjeździe z Chelsea. Do dziewiątej minuty doliczonego czasu gry prowadzili z The Blues 3:2, by ostatecznie jednak przegrać 3:4. Sprawdź typy na mecz Man Utd – Liverpool.

Manchester United – Liverpool, transmisja

Mecz Manchesteru United z Liverpoolem w ramach 32. kolejki Premier League rozegrany zostanie w niedzielę (7 kwietnia) o godzinie 16:30. Niestety transmisja z tego meczu nie będzie dostępna w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy Viaplay. Rywalizację na Old Trafford skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Kurs 100.00 na gola Man Utd lub Liverpoolu

Przy okazji niedzielnego hitu Premier League świetną promocję przygotował bukmacher STS. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL możesz zgarnąć bonus 200 zł stawiając zakład na gola Man Utd lub Liverpoolu. Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie gola wybranej drużyny w meczu Manchester United – Liverpool Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 200 zł

Manchester United – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się hit Premier League? wygra Man Utd 27% będzie remis 0% wygra Liverpool 73% 11 + Głosy Oddaj swój głos: wygra Man Utd

będzie remis

wygra Liverpool

Man Utd – Liverpool, kursy bukmacherskie

Choć Manchester United zagra przed własną publicznością, zdaniem bukmacherów nie ma to większego znaczenia. W niedzielny meczu zdecydowanie wskazują Liverpool jak faworyta tej rywalizacji.

Manchester United Liverpool FC 4.75 4.80 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2024 12:11 .

Gdzie obejrzeć mecz Man Utd – Liverpool? Transmisja będzie dostępna na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Man Utd – Liverpool? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (7 kwietnia) o godzinie 16:30.

