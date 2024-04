Manchester United - Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. W niedzielne popołudnie czeka nas na Old Trafford ligowy klasyk. Tym razem ma jednak wyraźnego faworyta to zdobycia trzech punktów.

Manchester United – Liverpool, typy bukmacherskie

Rywalizacja w Premier League wkracza w decydującą fazę. Walka o mistrzowski tytuł z udziałem Liverpool zapowiada się niezwykle ciekawie. The Reds zdają sobie sprawę, że każdy stracony punkt może być decydujący, dlatego też na Old Trafford udają się z jednym celem – zwycięstwo. Do spotkania z Manchesterem United przystąpią w roli wyraźnego faworyta. Na korzyść zespołu Juergena Kloppa przemawia przede wszystkim zdecydowanie wyższa forma, której potwierdzeniem są również wyniki uzyskiwane przez zespół. Jeżeli Liverpool zagra na poziomie, do którego nas przyzwyczaił, powinien sięgnąć po komplet punktów.

Manchester United – Liverpool, ostatnie wyniki

Obie drużyny do niedzielnego spotkania przystąpią w odmiennych nastrojach, spowodowanych zarówno postawą w całym sezonie, jak i w ostatniej kolejce. Manchester United, który praktycznie nie ma już szans na zakończenie sezonu w pierwszej szóstce, wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich ligowych meczów. W tym czasie doznał aż trzech porażek. Czerwone Diabły najpierw przegrały 1:2 z Fulham i 1:3 z Manchesterem City, a w ostatniej kolejce w niesamowitych okolicznościach ulegli 3:4 londyńskiej Chelsea. Niesamowitych, ponieważ jeszcze do 99. minuty prowadziły 3:2. W międzyczasie drużyna Erika ten Haga pokonała 2:0 Everton i zremisowała 1:1 z Brentford.

Liverpool od dłuższego czasu regularnie punktuje i konsekwentnie zbliża się do zdobycia mistrzostwa Anglii. Na potknięcia The Reds czekają jednak plasujące się za ich plecami drużyny Manchesteru City i Arsenalu. Zespół Juergena Kloppa z pięciu ostatnich meczów w Premier League wygrał cztery. Nie udało mu się jedynie wygrać z Manchesterem City (1:1). W ostatnich dwóch meczach zespół z Anfield Road wygrał 2:1 z Brighton i 3:1 z Sheffield United.

Manchester United – Liverpool, historia

Niedzielne spotkanie będzie trzecią konfrontacją tych drużyn w tym sezonie. Ligowe starcie na Anfield Road, który odbyło się 17 grudnia, zakończyło się bezbramkowym remisem. Całkiem niedawno, bowiem 17 marca oba zespoły spotkały się ze sobą w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Mecz dostarczył ogromnych emocji i o awansie musiała zadecydować dogrywka. W podstawowym czasie gry spotkanie zakończył się remisem 2:2, natomiast w dodatkowych 30 minutach skuteczniejszy okazał się Manchester United. Mecz zakończy się jej wygraną 4:3.

Manchester United – Liverpool, kursy bukmacherskie

W przypadku tego spotkania łatwo wskazać faworyta. Potwierdzają to również kursy bukmacherskie, które zdecydowanie premiują drużynę The Reds. Typ na wygraną Liverpoolu to kurs 1.62 w STS. Z kolei na zwycięstwo Manchesteru United kurs wynosi 4.50.

Manchester United – Liverpool, typ kibiców

Manchester United – Liverpool, przewidywane składy

Manchester United do meczu przystąpi na pewno bez Victora Lindelofa, Lisandro Lopeza, Tyrella Malacii, Anthony’ego Martiala i Luke’a Shawa. To jednak nie koniec zmartwień dla Erika ten Haga. Pod dużym znakiem zapytania stoją bowiem występy Casemiro, Jonny’ego Evansa i Raphaela Varane’a.

Długa lista nieobecnych jest także w szeregach Liverpoolu. Na Old Trafford nie zobaczymy między innymi Allisona, Trenta Alexandra-Arnolda, Thiago Alcantary, Bena Doaka i Joela Matipa.

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 4 Sofyan Amrabat 7 Mason Mount 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 22 Tom Heaton 53 Willy Kambwala 65 Toby Collyer 67 Omari Forson 5 Ibrahima Konaté 13 Adrian 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 84 Conor Bradley

Manchester United – Liverpool, transmisja meczu

Hit 32. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United i Liverpoolem rozegrany zostanie w niedzielę (7 kwietnia) o godzinie 16:30. W Polsce transmisja z tego meczu będzie dostępna tylko za pośrednictwem platformy Viaplay. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

