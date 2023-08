ŁKS - Pogoń Szczecin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Portowcy do niedzielnego meczu podejdą w dobrych nastrojach po zwycięstwie nad Gentem. Z kolei ŁKS ma coś do udowodnienia po przegranych derbach. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

ŁKS – Pogoń, gdzie oglądać

Łódzki Klub Sportowy poczuł już, jak trudną rzeczywistością jest PKO BP Ekstraklasa. Beniaminek przegrał trzy z czterech dotychczasowych meczów. Zwłaszcza ostatnia porażka była bolesna – miała ona bowiem miejsce w starciu z rywalem zza miedzi, Widzewem. Z kolei piłkarze Pogoni Szczecin podejdą do niedzielnego spotkania w niezłych humorach. Co prawda Portowcy pożegnali się z eliminacjami do Ligi Konferencji, ale uczynili to, pokonując u siebie Gent (2:1). Oba gole strzelił Efthymios Koulouris i to na niego będą musieli głównie uważać gospodarze.

Sprawdź nasze typy na ŁKS – Pogoń.

ŁKS – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Spotkanie piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

ŁKS – Pogoń, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

ŁKS – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają znacznie większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym starciu gościom ze Szczecina.

ŁKS Łódź Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 11:45 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.