fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Szachtar – Bayern: gdzie oglądać?

Pięć punktów dzieli w tabeli Ligi Mistrzów zespoły Szachtara Donieck i Bayernu Monachium. Ukraińcy wciąż liczą się w grze o awans do 1/16 finału. Bawarczycy mają natomiast nadzieję, że finalnie zakotwiczą w TOP 8 rozgrywek, co da ekipie z Bundesligi awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dotychczasowych pięciu starciach w elitarnych rozgrywkach piłkarze Górników zaliczyli trzy porażki, remis i zwycięstwo. Bayern ma natomiast za sobą trzy wygrane mecze i dwie przegrane w Lidze Mistrzów.

Szachtar – Bayern: transmisja w TV

Rywalizację będzie można oglądać w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Szachtar Donieck – Bayern Monachium będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 5. Mecz skomentują Piotr Laboga i Michał Trela.

Szachtar – Bayern: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można oglądać także w usłudze CANAL+ online. W Fortunie możesz natomiast zgarnąć kod, który pozwala na oglądanie kanałów z pakietu Super Sport przez 30 dni. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Możesz też skorzystać z innej specjalnej oferty i wykupić dostęp do usługi CANAL+ online. Aktualnie z okazji zbliżających się świat Canal+ przygotował promocję dla nowych klientów. Pakiet Super Sport, dzięki któremu można oglądać Ligę Mistrzów, kosztuje jedynie 20 zł przez pierwszy miesiąc. Później cena wzrasta do 69 zł miesięcznie.

Kurs 150 na wygraną Szachtara Donieck lub Bayernu Monachium

W Superbet możesz skorzystać ze świetnej oferty i zakład na zwycięzcę wtorkowego meczu postawić po kursie 150. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Zagraj za 2 zł zakład pojedynczy na zwycięzcę meczu Szachtar Donieck – Bayern Monachium Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł

Szachtar – Bayern: kto wygra?

Szachtar – Bayern: kursy bukmacherskie

Eksperci nie mają kłopotu ze wskazaniem faworyta potyczki. Większe szanse na wygraną w Gelsenkirchen mają goście. Typ na zwycięstwo Bayernu Monachium kształtuje się w wysokości 1.17. Remis oszacowano na 8.60. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Szachtara Donieck wyceniono na 19.00 i to najmniej prawdopodobna opcja według bukmacherów.

Szachtar Donieck Bayern Monachium 19.0 8.60 1.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2024 12:21 .

Gdzie oglądać mecz Szachtar – Bayern? Transmisja spotkanie będzie dostępna w telewizji na antenie CANAL+ Extra 5 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Szachtar – Bayern? Spotkanie odbędzie się we wtorek (10 grudnia) o godzinie 21:00.

