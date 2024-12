PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

FK Astana – Chelsea FC, gdzie oglądać?

W 5. kolejce Ligi Konferencji obejrzymy rywalizację Astany z Chelsea. Kazachski klub z czterema punktami na koncie ociera się aktualnie o strefę play-off. W niej na pewno zobaczymy The Blues, którzy przewodzą w tabeli Ligi Konferencji z kompletem czterech zwycięstw.

FK Astana – Chelsea FC, transmisja w TV

Spotkanie między Astaną a Chelsea w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji będzie dostępne w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Kazachsko-angielskie starcie będzie można śledzić na żywo na Polsacie Sport Premium 2.

FK Astana – Chelsea FC, stream online

Mecz fazy ligowej Lig Konferencji obejrzysz za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30. Do sędziowania tego starcia został wyznaczony 34-letni Sven Jablonski z Niemiec.

FK Astana – Chelsea FC, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Astany

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Astany 0%

Remis 0%

Wygrana Chelsea 100% 1+ Votes

FK Astana – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Wedle bukmacherów faworytem czwartkowego meczu w Lidze Konferencji jest Chelsea FC. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi około 1.33. Potencjalny sensacyjny triumf pełniącej rolę gospodarza Astany, wyceniany jest aż na 8.10. Przy okazji tego meczu warto sprawdzić ofertę bukmachera STS Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

FK Astana Chelsea 6.75 4.75 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 grudnia 2024 08:00 .

Gdzie obejrzeć mecz FK Astana – Chelsea FC? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie FK Astana – Chelsea FC? Mecz zostanie rozegrany w czwartek (12 grudnia) o godzinie 16:30.

