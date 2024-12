fot. SOPA Images Limited / Alam Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Bayer – Inter, gdzie oglądać?

Inter Mediolan punktuje w tej edycji Ligi Mistrzów znakomicie. Wygrał czterokrotnie w pięciu kolejkach, a ostatnio zremisował z Manchesterem City. Nerrazzuri uchodzą obecnie za czołową drużynę w Europie. We wtorek chcą dopisać do swojego dorobku kolejne zwycięstwo. Na punktach zależy także Bayerowi Leverkusen, który zgromadził ich dotychczas trzy mniej. Między tymi zespołami należy spodziewać się emocjonującego widowiska.

Bayer – Inter, transmisja TV

Wtorkowy mecz Bayer Leverkusen – Inter Mediolan rozpocznie się o godzinie 21:00. Można go obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2.

Bayer – Inter, transmisja online

Bayer – Inter, kto wygra?

Bayer – Inter, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że w roli faworyta do tego meczu przystąpi Bayer Leverkusen. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.30. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Interu Mediolan jest to 3.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bayer Leverkusen Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2024 09:43 .

Gdzie oglądać mecz Bayer – Inter? Spotkanie można oglądać w telewizji na CANAL+ Extra 2 oraz w internecie na CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Bayer – Inter? Mecz rozpocznie się we wtorek (10 grudnia) o godzinie 21:00.

