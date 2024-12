Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – AS Monaco: gdzie oglądać?

To być może nie będzie hit tej kolejki Ligi Mistrzów, ale z pewnością jest to spotkanie, które będzie miało bardzo ciekawy przebieg. Spotkają się ze sobą dwie mocne ekipy, i pomimo tego, że to zespół Arsenalu jest zdecydowanym faworytem według bukmacherów, to goście z Księstwa nie są bez szans.

Arsenal – AS Monaco: transmisja TV

Mecz ten będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 3. Początek meczu w środę 11 grudnia 2024 o godzinie 21:00.

Arsenal – AS Monaco: stream online

Mecz Arsenalu z AS Monaco możesz obejrzeć również wykupując samodzielnie dostęp do platformy CANAL+ online. Korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Dzięki temu otrzymasz dostęp do pakietu Super Sport. Potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Promocja trwa do 11 grudnia.

Arsenal – AS Monaco: kto wygra?

Kto wygra mecz? Arsenal

Remis

AS Monaco Arsenal

Remis

AS Monaco 0 Votes

Arsenal – AS Monaco: kursy bukmacherów

Zdecydowanym faworytem tego meczu według bukmacherów są gospodarze, na których kurs na zwycięstwo jest bardzo mały, bo wynosi około 1.30.

Arsenal AS Monaco 1.30 5.90 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2024 10:47 .

Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – AS Monaco? Początek meczu w środę 11 grudnia 2024 o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Arsenal – AS Monaco? Mecz można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 3 oraz w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.