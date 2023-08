ŁKS – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2023)

ŁKS – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Po bolesnej z uwagi na prestiż porażce w derbach z Widzewem ŁKS czeka kolejny trudny mecz. Do Łodzi tym razem przyjedzie Pogoń Szczecin.

Imago/Newspix.pl fot. Krzysztof Cichomski Na zdjęciu: Rafał Kurzawa

ŁKS Łódź Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2023 16:10 .

ŁKS – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Wyjątkowo słabo spisywała się cała drużyna ŁKS-u w derbach z Widzewem. Podopieczni Kazimierza Moskala wykreowali sobie niewiele okazji bramkowych i zasłużenie przegrali. Był to zły prognostyk przed najbliższym meczem z Pogonią Szczecin. Portowcy od początku sezonu spisują się bardzo solidnie, a wygrana pozwoliłaby im na awans do czołówki tabeli. Pogoń preferuje dużo odważniejszy i ofensywny styl gry. Obrona gospodarzy może mieć sporo pracy. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

ŁKS – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Statystyki ŁKS-u na starcie sezonu nie wyglądają korzystnie. Tylko jedna wygrana i aż trzy remisy nie pozwoliły beniaminkowi jak na razie na opuszczenie strefy spadkowej. Wygrać udało mu się jedynie z Koroną Kielce.

Pogoń nie rywalizuje już w europejskich pucharach, dlatego może w pełni skupić się na zmaganiach ligowych. W 4. kolejce Portowcy polegli z Radomiakiem Radom 0:2, co było zaskakującym rezultatem. W ostatnim spotkaniu wygrała jednak z KAA Gent 2:1.

ŁKS – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Trener Moskal do dyspozycji będzie miał całą kadrę, jednak wielu piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego jest zdecydowanie pod formą. Pogoń natomiast do Łodzi uda się bez kontuzjowanych Dante Stipicy i Benedikta Zecha. Brak podstawowego bramkarza wielokrotnie doprowadził już do straty bramek. Jego zastępca niestety nie prezentuje tak wysokiego poziomu, jak Chorwat.

ŁKS – Pogoń Szczecin, historia

Dwa sezony temu, gdy ŁKS grał w Ekstraklasie w obu spotkaniach tych zespołów ubogo było w bramki. Spotkanie w Łodzi zakończyło się bezbramkowym remisem. U siebie Pogoń wygrała natomiast 1:0. Ogółem patrząc, dużo częściej z rywalizacji zwycięsko wychodzili Portowcy.

ŁKS – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w tym spotkaniu upatrują w Pogoni. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych wynosi około 2.10. Remis wyceniany jest na 3.60. Typując wygraną ŁKS-u możemy spodziewać się linii w granicach 3.65. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

ŁKS – Pogoń Szczecin, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana ŁKS-u 77% Remis 0% Wygrana Pogoni 23% 13 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana ŁKS-u

Remis

Wygrana Pogoni

ŁKS – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Kazimierz Moskal Jen Gustafsson Rezerwowi 3 Artemijus Tutyskinas

10 Pirulo

11 Engjell Hoti

17 Grzegorz Glapka

20 Piotr Janczukowicz

21 Stipe Juric

27 Jakub Letniowski

88 Adam Marciniak

99 Dawid Arndt Leo Borges 4

Rafal Kurzawa 7

Marcel Wedrychowski 15

Mariusz Fornalczyk 17

Alexander Gorgon 20

Wojciech Lisowski 25

Pawel Stolarski 41

Olaf Korczakowski 71

ŁKS – Pogoń Szczecin, transmisja

Niedzielny mecz ŁKS-u z Pogonią Szczecin obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 15:00. Spotkanie rozgrywane będzie na Stadionie ŁKS-u w Łodzi.

