Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja
Wszystkie dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz na kanałach telewizyjnych Canal+. Transmisje są też dostępne online w serwisie Canal+ Online. Teraz możesz korzystać z niego za darmo dzięki specjalnemu voucherowi od STS.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Voucher na pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty u bukmachera STS. Zwykle pakiet kosztuje 70 zł, więc to spora oszczędność.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
- Wpłać 30 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu).
- Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
Mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo w TVP, która ma prawa do transmitowania wybranych spotkań z każdej kolejki. We wtorek, 21 października, stacja pokazała mecz Arsenal – Atletico. Natomiast na środę, 22 października, nie ma zaplanowanego żadnego meczu w TVP.
Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (22.10.2025)
Środowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych (22 października) spotkań:
- 18:45 – Ath. Bilbao – Karabach Agdam
- 18:45 – Galatasaray – Bodo/Glimt
- 21:00 – Atalanta – Slavia Praga
- 21:00 – Bayern Monachium – Club Brugge
- 21:00 – Chelsea – Ajax
- 21:00 – Eintracht Frankfurt – Liverpool
- 21:00 – Monaco – Tottenham
- 21:00 – Real Madryt – Juventus
- 21:00 – Sporting – Marsylia
Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online. TVP w środę nie pokaże żadnego meczu.
Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45. Pozostałe starcia ruszą o 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.