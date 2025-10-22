Sprawdź, jakie są dzisiaj mecze Ligi Mistrzów. Wszystkie środowe spotkania można obejrzeć na polskich kanałach TV oraz online.

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Wszystkie dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz na kanałach telewizyjnych Canal+. Transmisje są też dostępne online w serwisie Canal+ Online. Teraz możesz korzystać z niego za darmo dzięki specjalnemu voucherowi od STS.

Voucher na pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty u bukmachera STS. Zwykle pakiet kosztuje 70 zł, więc to spora oszczędność.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku). Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną. Wpłać 30 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu). Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

Mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo w TVP, która ma prawa do transmitowania wybranych spotkań z każdej kolejki. We wtorek, 21 października, stacja pokazała mecz Arsenal – Atletico. Natomiast na środę, 22 października, nie ma zaplanowanego żadnego meczu w TVP.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (22.10.2025)

Środowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych (22 października) spotkań:

18:45 – Ath. Bilbao – Karabach Agdam

18:45 – Galatasaray – Bodo/Glimt

21:00 – Atalanta – Slavia Praga

21:00 – Bayern Monachium – Club Brugge

21:00 – Chelsea – Ajax

21:00 – Eintracht Frankfurt – Liverpool

21:00 – Monaco – Tottenham

21:00 – Real Madryt – Juventus

21:00 – Sporting – Marsylia

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online. TVP w środę nie pokaże żadnego meczu. O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 22 października 2025? Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45. Pozostałe starcia ruszą o 21:00.

