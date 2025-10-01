Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać? Transmisja za darmo (01.10.2025)

Gdzie oglądać mecze Ligi Mistrzów dzisiaj? Transmisja środowych spotkań (1 października) będzie dostępna w telewizji oraz online. Najlepiej zapowiada się hit Barcelona - PSG.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Logo Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać?

Spotkania Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 będą dostępne zarówno w telewizji, jak i online, a co najważniejsze bezpłatnie. Dzięki specjalnej współpracy Canal+ Online i Fortuny, nowi użytkownicy mogą otrzymać voucher zapewniający darmowy dostęp do większości meczów fazy grupowej Champions League.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj – transmisja

Mecze Ligi Mistrzów zaplanowane na środę 1 października będą transmitowane na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360. Dodatkowo, kibice mogą śledzić te spotkania online na żywo za pośrednictwem serwisu Canal+ Online, który jest dostępny na komputerach, smartfonach oraz telewizorach Smart TV.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP posiada prawa do pokazywania wybranych spotkań Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26, co oznacza, że można je oglądać za darmo. Telewizja Polska transmitowała we wtorek mecz Chelsea z Benfiką, ale w środę nie przewiduje żadnej transmisji z tych rozgrywek.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (01.10.2025)

Środowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych (1 października) spotkań:

Karabach Agdam – FC Kopenhaga , godz. 18:45

, godz. 18:45 Royale Union SG – Newcastle , godz. 18:45

, godz. 18:45 Arsenal – Olympiakos , godz. 21:00

, godz. 21:00 Barcelona – PSG , godz. 21:00

, godz. 21:00 Bayer Leverkusen – PSV , godz. 21:00

, godz. 21:00 Borussia Dortmund – Athletic Bilbao , godz. 21:00

, godz. 21:00 Monaco – Manchester City , godz. 21:00

, godz. 21:00 Napoli – Sporting , godz. 21:00

, godz. 21:00 Villarreal – Juventus, godz. 21:00

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online. Dodatkowo TVP pokaże mecz Barcelona – PSG. O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 30 września 2025? Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45 (Karabach – Kopenhaga, Royale Union SG – Newcastle). Pozostałe starcia, w tym hity Barcelona – PSG oraz Monaco – Manchester City, ruszą o 21:00.

