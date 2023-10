IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Lens – Arsenal, gdzie oglądać

Lens powróciło do Ligi Mistrzów po 21 latach przerwy. W 1. kolejce zdobyli ważny punkt na trudnym terenie w Sevilli, a to z pewnością doda im pewności siebie w rywalizacji z Arsenalem, który jest zdecydowanym faworytem tej grupy. Kanonierzy w pierwszym meczu bez większych problemów rozbili PSV aż 4:0 i również we wtorek powinni sięgnąć po kolejne trzy punkty. Wydaje się, że nawet remis Lens będzie mogło potraktować jak sukces w tym starciu.

Lens – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Lens z Arsenalem będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 3.

Lens – Arsenal, transmisja online

Wtorkowy mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Lens – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania według bukmacherów jest Arsenal. Kursy na wygraną Kanonierów wynoszą około 1,67. Dla porównania typy na zwycięstwo Lens to około 5,25.

RC Lens Arsenal 5.25 4.20 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2023 10:17 .

Gdzie obejrzeć mecz Lens – Arsenal? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 3 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Lens – Arsenal? Mecz rozpocznie się we wtorek, 3 października, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.