RC Lens - Arsenal: typy, kursy bukmacherskie i przewidywania na mecz Ligi Mistrzów. Kanonierzy są w doskonałej formie i jadą do Francji w roli zdecydowanego faworyta.

IMAGO / James Whitehead Na zdjęciu: Kiwior i Arteta

RC Lens Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2023 10:17 .

RC Lens – Arsenal: przewidywania

Arsenal wskoczył na właściwe tory i z meczu na mecz prezentuje coraz wyższą formę. Kanonierzy w pierwszym meczu Ligi Mistrzów rozgromili PSV 4:0. Wydaje się, że podopieczni Mikela Artety na tle przeciętnego w ostatnim czasie RC Lens mogą powtórzyć wyczyn sprzed dwóch tygodni. Nasz typ na to spotkanie: Arsenal powyżej 2,5 gola.

RC Lens – Arsenal: sytuacja kadrowa

Franck Haise, szkoleniowiec RC Lens, w nadchodzącym meczu nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych Jimmy’ego Cabota, Davida Costę, Wuilkera Farineza i Massadio Haidarę.

W ekipie Arsenalu lista kontuzji jest nieco krótsza. Mikel Arteta nie skorzysta z usług Thomasa Partey’a i Jurriena Timbera. Oprócz tego pod znakiem zapytania stoją występy Gabriela Martinelliego i Bukayo Saki.

RC Lens – Arsenal: ostatnie wyniki

W trzech ostatnich spotkaniach RC Lens zanotowało zwyżkę formy. Wicemistrzowie Francji zremisowali z Sevillą 1:1 w Lidze Mistrzów, zaś w Ligue 1 pokonali Toulouse 2:1 i Strasbourg 1:0.

W tym samym czasie Arsenal rozegrał cztery mecze. Jak już wcześniej wspomniano, Kanonierzy pokonali 4:0 PSV na inaugurację Champions League. Natomiast na krajowym podwórku zremisowali 2:2 z Tottenhamem, a także wygrali 1:0 z Brentford i 4:0 z Bournemouth.

RC Lens – Arsenal: historia

RC Lens rywalizowało z Arsenalem ostatni raz w 2016 roku przy okazji meczu towarzyskiego. Wówczas padł remis 1:1, a bramki zdobyli Autret i Oxlade-Chamberlain.

RC Lens – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mieli kłopotów ze wskazaniem faworyta tego meczu. Najniższy kurs zaproponowano na wygraną Arsenalu; oscyluje on w granicach 1.62. Natomiast na wygraną RC Lens współczynnik osiąga wartość około 5.70. Nieco niżej wyceniono remis, na który szacunek wynosi mniej więcej 3.15. Obstawiając to spotkanie, warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajduje się u bukmachera STS. Żeby skorzystać z tej oferty, sprawdź, czym jest STS kod promocyjny i wykorzystaj kod GOAL.

RC Lens – Arsenal: przewidywane składy

RC Lens (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 RC Lens (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Franck Haise Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 2 Ruben Aguilar

15 Oscar Cortes

16 Jean Louis Leca

18 Andy Diouf

20 Faitout Maouassa

22 Wesley Saïd

23 Neil El Aynaoui

25 Abdukodir Khusanov

27 Morgan Guilavogui

28 Adrien Thomasson

32 Ayanda Sishuba

40 Yannick Pandor Aaron Ramsdale 1

Emile Smith-Rowe 10

Jakub Kiwior 15

Takehiro Tomiyasu 18

Leandro Trossard 19

Reiss Nelson 24

Mohamed Elneny 25

Kai Havertz 29

RC Lens - Arsenal: kto wygra mecz?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygra RC Lens 0% Będzie Remis 0% Wygra Arsenal 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygra RC Lens

Będzie Remis

Wygra Arsenal

RC Lens - Arsenal: transmisja

Początek spotkania RC Lens – Arsenal we wtorek (3 października) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3. Oprócz tego transmisja będzie dostępna w Internecie. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Przy zakupie 12-miesięcznego abonamentu, wybierając płatność z góry, można zaoszczędzić 240 zł. Wówczas dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium będzie kosztował 648 zł. W tej sytuacji miesięczny koszt usługi wynosi 54 zł, zaś w standardowej ofercie 74 zł.

