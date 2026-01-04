Leeds - Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (4 stycznia) mecz 20. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Leeds – Manchester United, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w 20. kolejce Premier League zainauguruje potyczka na Elland Road, w której Leeds United podejmie u siebie Manchester United. Gospodarze celują w utrzymanie, a goście w europejskie puchary. Mimo tego eksperci spodziewają się wyrównanej i emocjonującej rywalizacji. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Leeds – Manchester United

Leeds – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Leeds – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Mateusz Klich.

Leeds – Manchester United, transmisja online

Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Leeds – Manchester United, kto wygra?

Leeds – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanej konfrontacji, co potwierdzają identyczne współczynniki na zwycięstwo Leeds i Manchesteru United (2.70). Najmniej prawdopodobny scenariusz to remis, który możesz zagrać po kursie 3.35.

Leeds Manchester United 2.70 3.35 2.70 Odds are subject to change. Last updated 4 stycznia 2026 12:20

Gdzie oglądać mecz Leeds – Manchester United? Spotkanie Leeds – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Leeds – Manchester United? Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 13:30.

