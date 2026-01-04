Leeds – Manchester United, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w 20. kolejce Premier League zainauguruje potyczka na Elland Road, w której Leeds United podejmie u siebie Manchester United. Gospodarze celują w utrzymanie, a goście w europejskie puchary. Mimo tego eksperci spodziewają się wyrównanej i emocjonującej rywalizacji. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Leeds – Manchester United
Leeds – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Leeds – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Mateusz Klich.
Leeds – Manchester United, transmisja online
Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Leeds – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Leeds 0%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru United 100%
1+ Votes
Leeds – Manchester United, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy spodziewają się wyrównanej konfrontacji, co potwierdzają identyczne współczynniki na zwycięstwo Leeds i Manchesteru United (2.70). Najmniej prawdopodobny scenariusz to remis, który możesz zagrać po kursie 3.35.
Spotkanie Leeds – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 13:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.