fot. Imago / Grzegorz Wajda/ SOPA Images Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 08:03 .

Lechia – Zagłębie, gdzie oglądać

Lechia Gdańsk i Zagłębie Sosnowiec zaczną rywalizację w ramach 24. kolejki Fortuna 1 Ligi. Obie ekipy mają konkretne cele. Biało-zieloni rywalizują o awans do elity. Z kolei ekipa z ArcelorMittal Park koncentruje się na walce o ligowy byt.

Lechia podejdzie do piątkowej potyczki, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo. Drużyna Szymona Grabowskiego ostatnio pokonała Podbeskidzie (2:1). Z kolei zespół Aleksandra Chackiewicza ma na swoim koncie dwa remisy z rzędu, kolejno z Podbeskidziem (0:0) i Odrą Opole (1:1). Sprawdź nasze typy na mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec.

Lechia – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Piątkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej w telewizji. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00 i będzie je można śledzić na Polsat Sport Premium 1.

Lechia – Zagłębie, transmisja online

Rywalizacja na Polsat Plus Arena Gdańsk będzie także do obejrzenia w internecie. Dostęp do transmisji meczu Lechia – Zagłębia zapewni usługa Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Lechia – Zagłębie, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lechii 93% wygraną Zagłębia 7% remisem 0% 14 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lechii

wygraną Zagłębia

remisem

Lechia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Eksperci w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na wygraną Lechii kształtuje się w wysokości 1.48. Wariant na remis wyceniono na 4.40. Tymczasem najmniej realny jest scenariusz na zwycięstwo Zagłębia, który został oszacowany na 6.60.

